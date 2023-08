TNP : 74 pays condamnent les programmes atomique et balistique de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le premier comité préparatoire de la 11e Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), prévue en 2026, se réunit en ce moment à Vienne, en Autriche.Or, 74 des Etats présents à la réunion ont publié hier une déclaration commune condamnant, d’une seule voix, le développement atomique et balistique de la Corée du Nord et appelant celle-ci à honorer ses obligations internationales. Parmi eux, la Corée du Sud, la France, le Royaume-Uni et le Japon.Dans ce texte, ces nations ont fait part de leur préoccupation à l’égard d’une série inédite de tirs de missiles que Pyongyang effectue depuis l’année dernière, ainsi que de son programme nucléaire, ce qui constitue une violation de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.Pour ces 74 pays, le régime de Kim Jong-un doit arrêter tous ses efforts pour multiplier ses activités nucléaires et pour rénover ses sites concernés et prendre des mesures concrètes visant à abandonner ses armes atomiques et ses engins balistiques de manière complète, vérifiable et irréversible. Sans oublier la reprise du dialogue proposé par tous les autres Etats concernés tels que la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon.Les signataires de la déclaration ont aussi réaffirmé que le royaume ermite ne pouvait jamais proclamer son statut de puissance nucléaire. Dans le même temps, ils ont exhorté tous les membres de l’Onu à appliquer pleinement les résolutions de son organe sécuritaire.