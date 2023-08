Kim Jong-un ordonne d’intensifier les préparatifs de guerre

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, Kim Jong-un a convoqué hier une nouvelle réunion élargie de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs.A en croire les informations relayées par les médias d’Etat locaux, la conférence s’est tenue afin de discuter des questions importantes visant à perfectionner la préparation de l’armée à la guerre face à la grave situation politique et militaire dans la péninsule.Selon le dirigeant suprême, « l’essentiel est que l’armée intensifie sa préparation afin de dissuader l’utilisation des forces militaires des ennemis et d’anéantir leurs attaques de différents types en cas de conflit ». Dans la foulée, il a souligné la nécessité de posséder un plus grand nombre de moyens de frappe et de les déployer au sein des troupes.L’homme fort de Pyongyang a en même temps ordonné l’organisation d'entraînements militaires en vue de la meilleure performance des équipements militaires dernier cri et la production en masse d’armes.A noter que lors de cette assise, le chef d'état-major général de l'armée, Pak Su-il, a été limogé et le vice-maréchal Ri Yong-gil a été nommé à ce poste.