Yoon Suk-yeol commémore le mouvement d'indépendance du pays

Photo : YONHAP News

A quelques jours de la Journée nationale de la libération de la Corée du joug japonais, le 15 août, le président de la République a offert hier un déjeuner officiel à ceux ayant lutté pour l'indépendance du pays et aux familles de leurs camarades décédés.Devant 148 invités, Yoon Suk-yeol a déclaré que le mouvement d'indépendance du peuple coréen n'était pas seulement une lutte pour retrouver la souveraineté mais surtout un combat pour construire une démocratie libérale. Une action juste et universelle pour les Coréens, voire toute l'humanité.Le chef de l'Etat a également souligné qu'il faudrait commémorer les ancêtres tombés pour la patrie et pour les valeurs universelles, afin de maintenir la continuité du pays et conserver son identité.Yoon a ensuite indiqué que le mouvement indépendantiste s'est succédé à la lutte contre les communistes lors de la guerre de Corée, avant d'ouvrir la voie au développement économique et à la démocratisation de la nation. L'héritage du mouvement pourra désormais contribuer à la construction d'un « Etat pivot mondial », qui contribue pleinement à la communauté internationale.Le numéro un sud-coréen s'est ainsi engagé à déployer tous ses efforts pour rapatrier les dépouilles des personnes ayant rendu de grands services à la Corée du Sud. Et a fait part du projet d'enterrement dans le cimetière national de Séoul des restes de Choe Jae-Hyung, mort à Oussourisk en Russie.