Ukraine : Séoul participe au groupe de travail pour le plan de paix de Zelensky

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a décidé de prendre part à des concertations à vocation opérationnelle en vue de concrétiser le plan de paix proposé l’an dernier par le président ukrainien. C’est ce qu’on a appris hier.Son conseiller présidentiel à la sécurité nationale Cho Tae-yong en a discuté lors de la nouvelle conférence internationale de paix pour le pays envahi par la Russie, tenue les 5 et 6 août à Djeddah en Arabie saoudite. Ses homologues de 44 autres pays y ont pris part. La majorité d’entre eux ont alors partagé la nécessité de mettre fin au conflit entre Moscou et Kyiv et de lancer pour cela un groupe de travail chargé des concertations en ce sens.Pour Séoul, sa présence à ces consultations aidera à terme ses entreprises à participer à d’importants projets de reconstruction de l'Etat de l’Europe de l’Est après la guerre.La formule de paix de Volodymyr Zelensky comporte dix points : les sécurités nucléaire, alimentaire et énergétique, la libération de prisonniers, le retrait des troupes russes, entre autres. Le dirigeant ukrainien espère aussi la tenue d’un sommet pour la paix.