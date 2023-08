25e Jamboree Scout Mondial : de la culture traditionnelle à la danse K-pop

Photo : YONHAP News

En raison de l’arrivée du puissant typhon Khanun sur la péninsule coréenne, les participants au 25e Jamboree Scout Mondial ont dû quitter le site du rassemblement situé à Saemangeum, dans la province de Jeolla du Nord.Les scouts ont pourtant passé hier une journée remplie d'expériences traditionnelles et contemporaines, dans les musées, salles de spectacle ou encore temples bouddhistes, dispersés dans le pays du Matin clair.Par exemple, dès l'arrivée dans un temple, les jeunes ont appris pour la première fois de leur vie à s'incliner devant une grande statue de Bouddha. Ils ont sonné la cloche de l’édifice en compagnie de moines.D’autres ont fait une excursion à la forteresse Namhansanseong, un ancien fort devenu parc, dans la province de Gyeonggi qui entoure la capitale. A Suwon, le tir à l'arc a également été au programme. Et à Séoul, une fête de danse nocturne sur la place de Gwangwhamun et un concert au parc du fleuve Han sur l'île de Yeouido ont été organisés.Ce n'est pas tout. Les jeunes ont visité des sites industriels. Une participante venue des Maldives, du nom d’Aminas, a trouvé très intéressant de découvrir un monde où la technologie, les robots et l'intelligence artificielle remplacent l’humain.Cependant, ce changement soudain de programme a provoqué ici et là le désordre, comme le témoigne un employé d’un musée. Sous couvert d'anonymat, il a confié au micro de la KBS que l’établissement n'avait reçu d'informations précises sur le nombre de visiteurs tout comme l'heure de leur arrivée.Par ailleurs, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a annoncé que tous les programmes d'aujourd'hui pour les scouts ne seraient tenus qu'en intérieur en raison du cyclone. Avant d'ajouter que la cérémonie de clôture et le concert « K-pop Super Live » auront lieu demain soir dans la capitale comme prévu.