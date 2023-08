Typhon Khanun : plus de 10 600 personnes évacuées

Photo : YONHAP News

En prévision de l'arrivée du typhon Khanun, 10 641 habitants issus de 7 700 foyers ont quitté leur domicile pour se mettre à l'abri dans des centres communaux et des maisons de repos pour personnes âgées. 6 500 et 2 600, respectivement dans les provinces de Gyeongsang du Nord et du Sud, les deux régions les plus touchées par les intempéries. La province de Jeolla du Sud en a compté 940, suivie par la ville de Busan avec 330.Ces chiffres ont été publiés aujourd'hui par le Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ).Le bilan provisoire fait état à 16h, d'un mort, d'un blessé et d'un disparu. Un soixantenaire a été retrouvé sans vie dans un ruisseau à Daegu. Et dans la même ville, un homme en fauteuil roulant est introuvable. Dans la province de Jeolla du Sud, un individu a été blessé par l'effondrement d'un toit d'une maison et dans celle de Chungcheong du Nord, une cinquantaine d'élèves sont bloqués dans un camping. Le prochain bilan risque de s'alourdir, étant donné que les déclarations se succèdent pour signaler des chutes d'arbres et de pierres, des installations démolies et des locaux submergés par les flots.Au total, l'accès à 490 routes et 250 parkings riverains a été interdit tout comme celui aux parcs nationaux. Il en est de même pour 520 sites près de rivière ainsi que 160 régions côtières.Le CDSCHQ a ordonné à toutes les institutions publiques de maintenir le système de travail d'urgence jusqu'à ce que le pays soit complètement libéré de l'influence du cyclone. Et de demander aux habitants des lieux à risque, dont les logements en demi-sous-sol, d’évacuer et aux commerçants basés dans un souterrain situé près des côtes de fermer les portes de leur boutique.Depuis hier 17h, l'alerte de « crise » est à son maximal et le niveau de réponse d'urgence est à 3, le plus haut de l'échelle.