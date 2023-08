Séoul fustige les propos de Kim Jong-un sur les préparatifs de guerre

Photo : YONHAP News

La nouvelle réunion de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs, le PC nord-coréen, a fait réagir Séoul.Lors d’un échange avec des journalistes aujourd’hui, un responsable du ministère de la Réunification n’a pas mâché ses mots. « Il est déplorable que les autorités de Pyongyang parlent de préparatifs de guerre ou de la production en masse d’armes, alors que ce sont elles qui menacent la paix et la stabilité dans la péninsule », a-t-il dit.Selon l’officiel, plus le pays communiste se met au point pour la guerre et accroît l’armement, plus il se trouvera en face d’une dissuasion élargie et de la réaction écrasante de Séoul et Washington, ce qui affaiblira au final la sécurité dans la péninsule. Et le régime de Kim Jong-un doit utiliser son argent pour améliorer la vie de ses habitants, et non plus pour renforcer ses forces armées ou encore pour organiser des défilés militaires.Sur les photos publiées par les médias d’Etat nord-coréens, on voit Kim Jong-un indiquer la carte de la Corée du Sud, lors de la réunion d’hier. Un geste par lequel il aurait voulu faire passer un message de menace à Séoul.