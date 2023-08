Préparatifs de guerre de Pyongyang : Washington souligne sa coopération avec Séoul et Tokyo

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a tenu mercredi une réunion élargie de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs, présidée par Kim Jong-un. Une réponse militaire offensive pour perfectionner ses préparatifs de guerre y a été adoptée. Face à cet ordre du dirigeant nord-coréen, les Etats-Unis ont souligné leur coopération avec leurs deux principaux alliés d’Asie, la Corée du Sud et le Japon, pour la paix dans la région.Le porte-parole du département américain de la Défense a exprimé, hier, lors d'un briefing, les préoccupations concernant les menaces et provocations constantes du pays communiste. Il a précisé que les USA avaient continué de manifester leurs inquiétudes, refusant pourtant de mentionner des contre-mesures supplémentaires.Patrick Ryder a également indiqué que Washington avait maintenu un contact étroit avec Séoul et Tokyo, et qu’il continuerait de le faire, dans le but de garantir la paix et la prospérité dans la région.