Corée du Nord : Séoul, Washington et Tokyo réclament une réunion du Conseil de sécurité sur les droits humains

Photo : YONHAP News

Aux Nations unies, la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon ont demandé au Conseil de sécurité de tenir le 17 août une réunion sur les droits de l'Homme en Corée du Nord. Si elle a lieu, elle sera la première discussion du Conseil depuis 2016 sur cette question. L’Albanie l’a également réclamée.L’ambassadrice des USA, qui assurent la présidence tournante de l’organe pour le mois d’août, a confirmé hier l’information. Lors d’une brève rencontre avec les journalistes, à laquelle étaient aussi présents ses homologues sud-coréen et japonais, Linda Thomas-Greenfield a affirmé que le dossier était lié à la paix et à la sécurité mondiales.Selon la représentante de la diplomatie de l’administration de Joe Biden à l’Onu, la Charte des Nations unies prévoit la protection des citoyens du monde entier, qui relève aussi de la responsabilité du Conseil. Et celui-ci doit résoudre les problèmes de l’atteinte aux droits humains et de crimes perpétrés quotidiennement par le régime de Kim Jong-un non seulement contre ses propres ressortissants, mais aussi ceux des autres pays membres de l’organisation internationale, dont la Corée du Sud et le Japon.Entre 2014 et 2017, l’instance exécutive des Nations unies organisait chaque année un débat sur les droits de l’Homme dans le nord de la péninsule. Mais cette réunion n’a pas eu lieu depuis 2018. La tenue de celle de cette année serait décidée lors d’un vote dit procédural de ses 15 membres.Les cinq membres permanents, dont la Chine et la Russie, proches soutiens du Nord, ne peuvent pas alors exercer leur droit de veto.