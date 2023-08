25e Jamboree Scout Mondial : cérémonie de clôture et concert de K-pop à Sangam

Photo : YONHAP News

La 25e édition du Jamboree Scout Mondial s’achève, ce soir, avec une cérémonie de clôture suivie d’un concert de K-pop tenus au stade de la Coupe du monde de Séoul, situé dans le quartier de Sangam.La cérémonie de clôture, d’abord. Elle débutera à 17h30 et durera 30 minutes. Cette dernière sera retransmise, en temp réel, sur la chaîne YouTube de KBS WORLD. Le concert de K-pop, à présent. Intitulé « K-pop Super Live », il réunira au total 19 chanteurs ou groupe les plus représentatifs de la musique populaire sud-coréenne, comme NCT Dream, NewJeans ou Kang Daniel. Ce show, présenté par l’acteur Gong Myoung ainsi que deux chanteuses, Yu-na d’Itzy et Hye-in de NewJeans, sera quant à lui diffusé, en direct, sur la chaîne KBS2, au plus grand bonheur des fans de la K-pop.A l’origine, le « K-pop Super Live » devait avoir lieu le 6 août dernier à Saemangeum. Mais, il a été reporté en raison de la canicule. Il a ensuite été décidé de le tenir aujourd’hui dans le stade de la Coupe du monde de Jeonju, située dans le Jeolla, mais l’arrivée du typhon a encore poussé les autorités à changer de site d’accueil de l’événement le plus attendu par les participants.Autre modification. En raison de sa diffusion à la télévision, « Music Bank », l’émission musicale vedette de la KBS, a été supprimée. En fait, la plupart des artistes qui devaient monter sur le plateau de la maison-mère de KBS WORLD Radio seront, ce soir à Sangam.De peur que la circulation soit perturbée dans le quartier au moment de la venue des scouts, ils seront invités à entrer dans le stade, successivement, entre 14 et 17 heures.