Typhon Khanun : alertes levées suite à son déplacement vers le Nord

Photo : YONHAP News

Le typhon Khanun a traversé la région nord de la province de Gyeonggi dans la nuit de jeudi à vendredi avant de se diriger vers la Corée du Nord tôt ce matin. Dans ce contexte, les nombreuses alertes qui avaient été déclenchées dans la région centrale du pays, y compris Séoul, ont toutes été levées.Le bilan humain de cette tempête établi à 6h du matin fait état d’un mort et une personne disparue. Dans 17 provinces et villes, plus de 15 000 habitants ont été évacués en urgence vers des abris temporaires. Les dommages matériels causés par les vents forts et les pluies torrentielles sont également importants : quelques milliers de maisons et de commerces inondés ou endommagés, et plus de 180 installations publiques, incluant des routes, des digues et des ponts, submergées ou abîmées. Des dégâts considérables dans l'agriculture et des coupures d'électricité ont été également signalés.Suite au déplacement du cyclone vers le Nord, le Korail, l’entreprise publique des chemins de fer, a annoncé la reprise de la circulation des trains à partir d’aujourd’hui. Cette mesure concerne le KTX et les trains ordinaires et ceux électriques, ainsi que la ligne à grande vitesse SRT, dont les opérations avaient été suspendues ou ajustées.