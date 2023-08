Kyodo News : Séoul, Washington et Tokyo d’accord pour tenir leur sommet chaque année

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon sont convenus d’organiser au moins une fois par an un sommet à trois. Et leurs dirigeants devant se retrouver le 18 août à Camp David s’y engageront dans leur déclaration commune à publier au terme de cette entrevue. C’est ce qu’a rapporté hier l’agence nippone Kyodo News, en citant des sources diplomatiques.A ce propos, Nikkei Asia a détaillé que les trois nations avaient presque fini d’élaborer les documents nécessaires pour les discussions de la semaine prochaine entre Yoon Suk-yeol, Joe Biden et Fumio Kishida. Selon ce journal économique japonais, leur prochaine déclaration porterait notamment sur le programme nucléaire nord-coréen, la cyberdéfense conjointe des trois pays, ainsi que la sécurité économique.Pour rappel, le premier sommet entre les USA et les deux puissances asiatiques avait eu lieu en novembre 1994, à l’époque en marge de celui de l’APEC, le forum de coopération économique en Asie-Pacifique. Depuis, leurs leaders se rencontrent de façon irrégulière en profitant des conférences multilatérales auxquelles ils sont présents.