Pyongyang prépare un nouveau défilé militaire

Photo : YONHAP News

La Voix de l’Amérique (VOA) a rapporté aujourd’hui que des centaines de véhicules se sont rassemblés sur un terrain vague d’un site d'entraînement, situé au nord de l'aéroport de Mirim à Pyongyang. La radio américaine s’est référée à des photos satellites prises mercredi par la société américaine Planet Labs.Dans cette zone, des engins et des forces militaires avaient été observés pendant la période de préparation de la cérémonie commémorant le jour de la signature du traité d'armistice, le 27 juillet, appelé « Jour de la victoire » en Corée du Nord. Après le défilé du mois dernier, toujours selon la VOA, le terrain était vide, mais, des véhicules ont recommencé à s’y réunir entre le 1er et le 4 août.Les médias officiels nord-coréens ont annoncé hier que la parade militaire des forces civiles aurait lieu le 9 septembre pour commémorer le 75e anniversaire de l'établissement du régime. Cela sera le troisième défilé de l’année, après celui pour le Jour de la fondation de l'Armée, le 8 février, et celui pour le Jour de la victoire. Il est à noter que depuis l’arrivée au pouvoir de Kim Jong-un, jamais trois revues militaires n’ont été organisées dans la même année.Une parade militaire des forces civiles a déjà été organisée le 9 septembre 2021. Lors de cet événement, seules des armes traditionnelles ont été présentées, n’exhibant pas ainsi les armes stratégiques telles que les missiles balistiques intercontinentaux (ICBM). Il est probable que la prochaine cérémonie se déroule de la même manière.