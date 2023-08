Baisse annuelle de plus de 15 % de la valeur des exportations entre le 1er et le 10 août

Photo : YONHAP News

Mauvaise nouvelle pour l’économie nationale qui reste toujours largement dépendante des exportations. Pendant les dix premiers jours d’août, le montant des expéditions a chuté de plus de 15 % par rapport à la même période de l’an dernier.A en croire l’Administration des douanes, entre le 1er et le 10 août, la Corée du Sud a vendu ses produits hors des frontières pour une valeur de 13,2 milliards de dollars, en baisse annuelle de 15,3 %. Mêmes chiffres pour le montant des exportations journalières calculés en prenant en compte le nombre de jours ouvrés. Sur cette période, il y a eu 8,5 jours travaillés, un nombre identique à celui d’il y a un an.Les expéditions de voitures particulières ont fortement progressé, tandis que celles de semi-conducteurs et de produits pétroliers ont dégringolé.Le montant des importations a lui aussi enregistré un recul annuel de 30,5 % pour totaliser 16,2 milliards de dollars. Sur les dix premiers jours du mois, les achats de pétrole brut, de voitures particulières et de semi-conducteurs ont plus nettement fléchi.Le déficit commercial s’est par conséquent élevé à 3 milliards de dollars, contre 2,2 milliards pendant la même période de juillet. Ce qui porte désormais à 27,8 milliards de dollars le solde négatif de la balance commerciale du pays, cumulé depuis le début de l’année.