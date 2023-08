Typhon Khanun : Yoon Suk-yeol ordonne d’établir des mesures de soutien pour les sinistrés

Photo : YONHAP News

Le président de la République a donné aujourd'hui des instructions aux ministères concernés pour élaborer des mesures de soutien en faveur des victimes du typhon Khanun qui a traversé le pays hier.Selon le porte-parole du Bureau présidentiel de Yongsan, Yoon Suk-yeol a fait part de ses directives après avoir reçu un rapport du patron du Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ) sur l’ensemble des dégâts causés par la tempête. Il a également souligné l’importance des mesures préventives. Le chef de l’Etat a indiqué que l'évacuation de plus de 15 000 résidents de zones à risque et le contrôle d’accès de plus de 2 400 lieux potentiellement dangereux, tels que les routes souterraines, avaient permis de minimiser les pertes humaines.Le président Yoon a exprimé aussi sa gratitude envers les fonctionnaires ayant mis en œuvre ces dispositifs et envers les citoyens, pour les avoir respectés.