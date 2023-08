Annonces de meurtre : 315 messages vérifiés, 119 individus arrêtés

Photo : YONHAP News

Un total de 315 annonces de meurtre ont été confirmées et 119 auteurs ont été arrêtés jusqu’à 9h ce matin.Selon la police, le nombre de messages du même type a augmenté de 121 par rapport aux 194 recensés jusqu'à lundi 18h. Celui de suspects appréhendés a crû de 52, contre 67 arrêtés jusqu’à mardi 9h. 34 sur les 65 individus, arrêtés jusqu’à lundi, sont mineurs. Parmi eux, les moins de 14 ans, qui ne relèvent pas du droit pénal, seraient aussi nombreux.Le Parquet et la police comptent mettre les prévenus en garde à vue pour mener une enquête compte tenu de la gravité du crime et de la possibilité de fuite et de destruction des preuves. A en croire au Bureau du procureur suprême, 12 personnes ont été mises en garde à vue jusqu’à présent. Sauf un homme qui a été arrêté lundi dernier dans une gare à Daegu pour tentative d’attaque à l’arme blanche, les autres ont été inculpés pour avoir écrit des messages de menace d'agression au couteau en ligne.