Feux de forêt à Hawaï : le ministère sud-coréen des Affaires étrangères vérifie la situation des ressortissants

L’île de Maui à Hawaï est en proie à de terribles incendies de forêt depuis mercredi. A Séoul, le ministère des Affaires étrangères a tenu une réunion en ligne pour vérifier la situation de ses ressortissants.La visioconférence a été présidée par la deuxième vice-ministre des Affaires étrangères. Objectif : recenser les potentiels préjudices subis par les sud-Coréens et établir des mesures de protection pour ces derniers. Oh Young-ju a alors demandé une collaboration étroite entre le ministère et la mission diplomatique sur place pour procéder à une évaluation rapide et transporter les expatriés en lieux sûrs.Le chef de la diplomatie sud-coréenne, Park Jin, actuellement en tournée en Afrique, a, pour sa part, immédiatement été briefé par le consul général à Honolulu Lee Seo-young.Le bilan provisoire de ces feux de forêts, établi hier, fait état de 53 morts. Et, 2 000 personnes sont actuellement sans domicile.