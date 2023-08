Typhon Khanun : 15 000 personnes évacuées

Photo : YONHAP News

Ca y est, le puissant typhon Khanun est parti. Après avoir traversé dans la nuit de jeudi à vendredi le Gyeonggi, il s’est dirigé tôt ce matin vers la Corée du Nord. Les nombreuses alertes qui avaient été déclenchées dans la région centrale du pays, y compris Séoul, ont ainsi toutes été levées.C’est hier, à 9h20, que le sixième typhon de l’année a débarqué à Geoje, dans le sud-est de la péninsule. Les dommages matériels causés par les vents forts et les pluies torrentielles ne sont pas négligeables. D’après le dernier bilan, établi à 11h ce matin, on compte un mort à Daegu et un disparu, toujours dans cette grande ville du sud-est. Sans oublier les 15 000 individus évacués dans 17 provinces et villes du pays. Quelque 4 400 personnes restent toujours dans des abris temporaires.Ce n’est pas tout. Plus de 190 installations publiques, incluant des routes, des digues et des ponts, ont été submergées ou abîmées. Des dégâts considérables dans l'agriculture et des coupures d'électricité ont été également signalés : 1 157 ha de rizières inondées et au total 40 000 foyers privés de courant.Enfin, une bonne nouvelle pour les voyageurs. Avec le départ du cyclone, les trains à grande vitesse, KTX et SRT, roulent normalement sur l’ensemble du territoire. Et aucun vol n’a été annulé, aujourd’hui, dans les 14 aéroports du pays.