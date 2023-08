25e Jamboree Scout Mondial : les participants vont se dire au revoir en chantant de la K-pop

Photo : YONHAP News

Les participants de la 25e édition du Jamboree Scout Mondial, qui ont dû malheureusement quitter Saemangeum en raison de la canicule et du typhon, se retrouvent ce soir au stade de la Coupe du monde de Séoul, situé dans le quartier de Sangam. Ce dernier peut accueillir jusqu'à 60 000 spectateurs. Les préparatifs continuent cet après-midi pour organiser une cérémonie de clôture suivie d’un grand concert de K-pop.La cérémonie de clôture, d’abord. Elle doit débuter à 17h30. Cette dernière, d’une durée de 30 minutes, sera retransmise, en temps réel, sur la chaîne YouTube de KBS WORLD. Le concert de K-pop, à présent. Intitulé « K-pop Super Live », il réunira au total 19 chanteurs ou groupe les plus représentatifs de la musique populaire sud-coréenne, comme NCT Dream, NewJeans ou Kang Daniel. A partir de 19h, ce show, présenté par l’acteur Gong Myoung ainsi que deux chanteuses, Yu-na d’Itzy et Hye-in de NewJeans, sera quant à lui diffusé, en direct, sur la chaîne KBS2, au plus grand bonheur des fans de la K-pop.De peur que la circulation soit perturbée dans le quartier au moment de la venue des scouts, ils seront invités à entrer dans le stade, successivement, entre 14 et 17 heures. Afin de prévenir les accidents, des mesures de sécurité préventives sont également prises. Quelque 800 agents de police, pompiers et secouristes y sont mobilisés.