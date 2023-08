Fukushima : Séoul cherche à organiser une réunion opérationnelle avec Tokyo la semaine prochaine

Photo : YONHAP News

Une réunion opérationnelle entre Séoul et Tokyo devrait avoir lieu la semaine prochaine pour arranger les différends autour des revendications sud-coréennes concernant le rejet des eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima.Lors d’un briefing quotidien consacré aujourd'hui au projet nippon, Park Gu-yeon, le numéro deux du Bureau de coordination politique (OPC), a déclaré que le gouvernement sud-coréen avait pour objectif de mettre un point final aux discussions. Avant d’ajouter que les deux nations échangent pour fixer le calendrier.La Corée du Sud et le Japon s'entretiennent actuellement sur les revendications formulées par le président sud-coréen lors du sommet bilatéral tenu le 12 juillet en Lituanie. Yoon Suk-yeol avait demandé au Premier ministre japonais Fumio Kishida de permettre à des experts du pays du Matin clair de participer à la vérification du processus de rejet en mer des eaux en question, de partager les informations liées au déversement en temps réel et d’arrêter son projet, en cas de dépassement des limites autorisées en matière de concentration d'éléments radioactifs.