Photo : YONHAP News

Le quota de participants aux programmes vacances-travail en Corée du Sud et au Canada sera augmenté à 8 500 à l’occasion du 60e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le ministère sud-coréen des Affaires étrangères.Le nombre de titulaires du permis vacances-travail était déjà passé de 4 000 à 6 500 en février dernier. Et, le chiffre progressera encore l’année prochaine à 12 000 suite au lancement d’un nouveau programme d’échange entre les jeunes sud-Coréens et Canadiens. De plus, l’âge limite des participants sera repoussé à 35 ans, contre 30 actuellement.Le ministère a déclaré qu’il s’agirait d’une occasion pour les futures générations des deux nations d’échanger et de se comprendre.