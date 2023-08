25e Jamboree Scout Mondial : un concert de K-pop clôt les festivités

Photo : KBS News

La 25e édition du Jamboree Scout Mondial, qui avait débuté le 1er août à Saemangeum, s’est achevée vendredi soir au stade de la Coupe du monde de Séoul, situé dans le quartier de Sangam. Les 40 000 participants, qui ont dû malheureusement quitter leur terrain de camping initial dans le Jeolla, en raison de la canicule et du typhon Khanun, se sont ainsi dit au revoir lors d’une cérémonie de clôture officielle suivie d’un grand concert de K-pop.Ce dernier, intitulé « K-pop Super Live », a été en effet l’événement le plus attendu des jeunes scouts venus du monde entier. Durant deux heures, au total 19 chanteurs ou groupes les plus représentatifs de la musique populaire sud-coréenne, comme NCT Dream, NewJeans ou Kang Daniel, ont enchanté les spectateurs dans l’arène tout comme les fans de K-pop devant leur petit écran, comme ce show a été diffusé, en direct, sur la chaîne KBS2.Plus tôt, lors de la cérémonie de clôture qui avait débuté à 17h30, le secrétaire général de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout a déclaré qu’aucune édition n’avait été confrontée à autant de défis dans le passé, mais les participants ont réussi à les transformer en une expérience spéciale en tant que premier jamboree « itinérant » et ce avec détermination, créativité et résilience. Ahmad Alhendawi n’a pas oublié non plus d’exprimer sa gratitude envers la Corée du Sud et ses habitants pour leur soutien. Le Premier ministre sud-coréen, Han Duck-soo, a lui aussi profité de cette occasion afin de remercier ses compatriotes pour avoir donné un coup de main au bon déroulement de la manifestation internationale.Afin de prévenir les accidents durant cette cérémonie accompagnée de spectacles, des mesures de sécurité préventives avaient été prises. Près de 1 000 agents de police, pompiers et secouristes y avaient été mobilisés.Le Jamboree Scout Mondial 2023 a ainsi pris fin. Dès avant-hier, de nombreux jeunes sont repartis pour leur pays d’origine. Certains sont restés en Corée du Sud pour découvrir davantage le pays et sa culture. Le prochain hôte du rendez-vous des scouts est la Pologne.