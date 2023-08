Corée du Nord : Kim III inspecte de nouveau des usines d’armement

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen a inspecté vendredi et samedi derniers plusieurs grandes lignes de production d’armes et a encouragé le renforcement de la capacité de production de munitions du régime. C’est ce qu’a rapporté ce matin la KCNA.Selon l'agence de presse du pays communiste, Kim Jong-un a procédé à l’inspection d’usines de fabrication de missiles de croisière stratégiques et de manufactures qui fabriquent des transporteurs-érecteurs-lanceurs pour des missiles de croisière stratégiques, ainsi que des lignes d’armement pour des véhicules blindés et des munitions pour des lance-roquettes multiples de très gros calibre.Cette visite est survenue seulement six jours après la dernière inspection d’usines d’armement par le numéro un nord-coréen, et aussi à l'approche des manœuvres militaires conjointes Séoul-Washington, Ulchi Freedom Shield (UFS), prévues du 21 au 31 août.Kim III a souligné que son armée devrait se préparer à toute guerre pour empêcher les ennemis d’oser exploiter leur force armée. Avant d’ajouter qu’il faudrait les détruire en cas de nécessité. La presse nord-coréenne a indiqué que l'homme fort de Pyongyang avait présenté un objectif de production importante de missiles afin de répondre à la demande et aux stratégies des unités militaires sur le front.