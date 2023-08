Sommet Séoul-Washington-Tokyo : Yoon s’envole jeudi pour les USA

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol s’envolera jeudi pour les Etats-Unis pour un sommet trilatéral avec les dirigeants américain et japonais. Ce rassemblement aura lieu trois mois après leur dernière rencontre organisée en mai à Hiroshima au Japon lors du sommet du G7. C'est ce qu'a annoncé hier le conseiller adjoint à la sécurité nationale du Bureau présidentiel de Yongsan lors d'un briefing.Kim Tae-hyo a fait savoir que le chef de l’Etat s'entretiendra le 18 août avec son homologue américain Joe Biden et le Premier ministre japonais Fumio Kishida à Camp David avant de participer ensemble à un déjeuner, qui sera suivi par une conférence de presse conjointe. Yoon aura son vol de retour le jour même.Pour Séoul, cette rencontre permettra aux trois pays de créer et d'institutionnaliser un cadre essentiel à leur coopération en matière de sécurité et de renforcer leur collaboration afin de répondre aux intimidations communes et de garantir la paix et la stabilité dans la région. Kim a ajouté que les moyens de coopération concrets permettant une réponse conjointe aux menaces nucléaires et balistiques de la Corée du Nord seront notamment abordés lors de ce sommet. Les trois leaders devraient également examiner la possibilité de rendre systématiques et réguliers les exercices militaires actuellement en place entre leurs nations.Toujours selon la présidence sud-coréenne, cette coopération sécuritaire devrait impliquer non seulement l'organisation régulière de manœuvres et le partage d'informations, mais aussi la mise en œuvre de dispositifs de consultation dédiés à l'intelligence artificielle, aux cyberattaques et à la sécurité économique.Kim a par ailleurs insisté sur la volonté du gouvernement sud-coréen de contribuer à l'élargissement de la liberté, de la paix et de la prospérité dans la région indopacifique.Le Bureau présidentiel de Yongsan a toutefois fait savoir que la déclaration conjointe qui sera publiée à l'issue du sommet n'inclura aucune mention directe de la Chine ni aucune expression hostile contre elle. Il a également indiqué que le rejet par le Japon dans l'océan des eaux radioactives de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima ne figurera pas à l'ordre du jour à Camp David.Par ailleurs, dans le cadre des préparatifs de ce sommet, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Park Jin et ses homologues américain et japonais, Antony Blinken et Yoshimasa Hayashi, tiendront une réunion en visioconférence demain matin, a annoncé le département d'Etat américain, cité par les agences de presse Reuters et Kyodo News.