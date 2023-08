Tourisme : la Corée du Sud enregistre un déficit de 4,6 milliards de dollars au premier semestre

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a affiché le plus gros déficit de sa balance touristique au premier semestre en cinq ans.A en croire les données publiées ce matin par l’Office national du tourisme coréen (KTO), la balance touristique a été déficitaire de 4,65 milliards de dollars sur les six premiers mois de l’année. Il s’agit d’un record pour un semestre depuis 2018, année où le chiffre s’est élevé à 7,06 milliards de dollars.Le tourisme au pays du Matin clair a affiché un solde négatif depuis 2001 jusqu’à l'an dernier. Il a atteint un pic de 14,7 milliards de dollars en 2017 avant de se rétrécir à 8,52 milliards en 2019 et à 3,18 milliards l’année suivante. Cependant, le chiffre a commencé à rebondir après la pandémie de COVID-19. Il est passé de 4,33 milliards en 2021 à 5,3 milliards de dollars un an plus tard.Ce phénomène s’explique par la lente amélioration du nombre d’arrivées de touristes internationaux par rapport à celui de voyages de sud-Coréens à l’étranger. En effet, le pays du Matin clair a compté 4,43 millions de voyageurs étrangers au premier semestre. Il s’agit d’une progression de 446,9 % sur un an, mais de 52,5 % du niveau de la même période en 2019. En revanche, un total de 9,93 millions de sud-Coréens sont partis découvrir le monde, soit 66 % du chiffre décompté durant les six premiers mois de 2019.Ce solde déficitaire est notamment dû à la forte baisse du nombre de touristes chinois en Corée du Sud. Pour rappel, l’empire du Milieu a interdit les voyages en groupe de ses ressortissants vers le pays voisin pendant la crise sanitaire liée au coronavirus. Cependant, Pékin a annoncé récemment la levée de cette restriction, ce qui pourrait augmenter les recettes et abaisser le déficit du tourisme sud-coréen.