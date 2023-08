Patriote du mouvement antijaponais : retour d’Oh Seong-gyu

Photo : YONHAP News

Oh Seong-gyu, un patriote du mouvement antijaponais résidant au Japon, est rentré en Corée du Sud. Il est arrivé hier à l’aéroport international de Gimpo avec la délégation du gouvernement sud-coréen.L’ancien combattant était ému de fouler le sol du pays du Matin clair. Il a confessé s’être dit qu’il devrait plutôt achever sa vie sur ses terres d’origine et non sur l’archipel.Né en 1923, Oh avait résisté contre l’occupation du Japon impérial dans la Mandchourie. Quand son réseau a été découvert par l’armée nipponne, il a rejoint la 3e troupe de l’armée de libération de Corée, dans la province chinoise d’Anhui.Pour rappel, le centenaire résidait dans le pays voisin, mais avait fait part de sa volonté de passer ses derniers moments de vie dans sa patrie et d’y rentrer définitivement.