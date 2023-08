Les ambassadeurs chinois et russes se retrouvent chacun à Séoul et à Pyongyang

Photo : YONHAP News

A l’approche du sommet Yoon-Biden-Kishida, les ambassadeurs chinois et russes à Séoul et à Pyongyang ont tenu chacun de leur côté une réunion.Selon les réseaux sociaux de l’ambassade de Russie et le site Internet de celle de Chine en Corée du Sud, Xing Haiming et Andrey Kulik se sont retrouvés jeudi dernier à l’ambassade chinoise. Moscou a écrit, de son côté, que ses diplomates basés au sud du 38e parallèle s’étaient déplacés sur invitation de son allié. Pékin a indiqué, pour sa part, que les deux parties avaient discuté des relations bilatérales et de la situation politique dans la péninsule coréenne dans une ambiance amicale.Les hauts diplomates chinois et russe à Pyongyang se sont eux aussi entretenus vendredi dernier. L’ambassade de Chine en Corée du Nord a fait savoir que Wang Yajun avait rencontré son homologue russe Aleksandr Matsegora pour aborder des questions liées à la région et d’autres enjeux nationaux et internationaux.Ces tête-à-tête ont eu lieu à l’approche du sommet Séoul-Washington-Tokyo prévu le 18 août à Camp David. Les trois dirigeants devraient officialiser la tenue d’un sommet trilatéral tous les ans. Et certains prévoient que les trois nations pourraient former un groupe de coopération en matière de sécurité dans la région indopacifique.