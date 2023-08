Feux de forêt à Hawaï : le consul général sud-coréen à Honolulu se rend sur l’île de Maui

Photo : YONHAP News

A Hawaï, le consul général sud-coréen à Honolulu a visité samedi dernier l’île de Maui, ravagée par une série d’incendies de forêt, pour vérifier les dégâts.Lee Seo-young s’est entretenu avec Elizabeth Moani Pao, la secrétaire générale du maire de Maui. Il a aussi rencontré des sud-Coréens résidant dans la région avant de se rendre dans des abris consacrés aux personnes touchées par les flammes.Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, aucune perte humaine n’a été déclarée auprès des expatriés jusqu’à hier 10h. Un incendie a été signalé mardi dernier dans la région de Kula, puis d'autres sur la côte ouest de l'île en question. Ces brasiers ont fait plus de 90 morts et englouti 8,78 ㎢ de terres.Par ailleurs, Séoul accordera une aide humanitaire d'une valeur de 2 millions de dollars à l'île de Maui. Il prévoit de s'approvisionner en matériaux de secours via des supermarchés sud-coréens sur place et de les fournir au gouvernement local.