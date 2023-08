Photo : KBS WORLD Radio

KBS WORLD diffusera, demain à 17h, heure de Séoul, une émission spéciale intitulée « Beyond Borders ». Cette dernière a été réalisée à l’occasion du 70e anniversaire de KBS WORLD Radio. Les auditeurs et internautes pourront aussi consulter ce concert de K-pop une heure plus tard sur la chaîne officielle YouTube de la station.Près de 450 spectateurs de 30 pays sélectionnés ont été invités à participer via une connexion Zoom. Plusieurs artistes comme Stella Jang, Roy Kim, Punch et Secret Number se sont produits pour enchanter les fans de musique populaire sud-coréenne.Demain, une autre émission spéciale, avec cette fois-ci les messages de félicitations de fidèles auditeurs des quatre coins du monde, sera aussi diffusée à l’antenne. Elle s’intitule « Merci, c’est grâce à vous ».