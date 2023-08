Grâce présidentielle : la liste des bénéficiaires se dévoile

Photo : KBS News

Ca y est, on connaît leurs noms. Le ministère de la Justice a publié ce matin la liste des 2 176 bénéficiaires des grâces spéciales accordées par le président de la République à l'occasion du 78e anniversaire de la libération de la Corée qui tombe demain.Y figurent 12 personnalités des milieux économiques et des affaires, dont Park Chan-koo, le président d'honneur du groupe Kumho Petrochemical, Lee Joong-keun, le fondateur du groupe Booyoung, et Lee Ho-jin, l'ex-patron du groupe Taekwang. Ces derniers ont tous été condamnés pour détournement de fonds ou autres délits financiers.Dans les milieux politiques et de la fonction publique, sept personnes ont été graciées. Parmi elles, se trouvent notamment Kim Tae-woo, l'ex-maire de l'arrondissement de Gangseo à Séoul. Il a été condamné en mai dernier à une peine de prison avec sursis et démis de ses fonctions pour avoir divulgué des secrets officiels alors qu'il travaillait pour la présidence sous l'administration de Moon Jae-in. La liste comprend également l'ancien ministre des Finances, Kang Man-soo, et l'ex-maire de la ville de Namyangju, Cho Kwang-han.Des amnisties ont également été accordées à plusieurs individus ayant commis des infractions au code de la route ou aux mesures sanitaires liées au COVID-19 dans le cadre de leur subsistance.Dans un communiqué, le ministère a expliqué avoir sélectionné les bénéficiaires dans la perspective de contribuer à la reprise de l'économie nationale d'une part et, d'autre part, d'apaiser les tensions sociales et politiques dans le pays.Le chef de l’Etat Yoon Suk-yeol a donné son aval à la liste des personnes à amnistier. Ces grâces prennent donc effet demain à minuit.