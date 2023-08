L’UFS se déroulera du 21 au 31 août

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont annoncé aujourd’hui qu’ils mèneraient les exercices militaires conjoints annuels à grande échelle, baptisés « Ulchi Freedom Shield (UFS) », du 21 au 31 août.L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a expliqué que ces manœuvres viseraient à renforcer la capacité de réponse des alliés. Elles se dérouleront autour de scénarios reflétant les évolutions de la situation sécuritaire dans le monde, notamment le développement des capacités balistiques et de la force atomique du régime de Kim Jong-un et la guerre en Ukraine.Le JCS a souligné que Séoul et Washington procéderaient à une trentaine d’entraînements mobiles conjoints, contre 13 pour l’édition précédente. Objectif : consolider leur compétence à réagir à l’élévation du niveau de la menace nucléaire et balistique du royaume ermite.L’UFS de cette année verra aussi la participation de plusieurs pays membres du Commandement des Nations unies en Corée (UNC), dont l’Australie, le Canada, la France, le Royaume-Uni ou encore la Thaïlande. Toujours selon le JCS, c’est la première fois que leur contribution a été mentionnée dans la déclaration commune Corée-USA.