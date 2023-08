25e Jamboree Scout Mondial : avis partagés dans le milieu politique

Photo : YONHAP News

Le président de la République a remercié aujourd’hui toutes les personnes qui ont contribué à clôturer la semaine dernière, de manière correcte, le 25e Jamboree Scout Mondial. Yoon Suk-yeol a souligné durant une réunion avec ses secrétaires en chef que l’image de la nation était d’autant plus importante que son économie dépend fortement du commerce extérieur. Il n’a toutefois fait ni mention de l’impréparation de l’événement mondial, ni les critiques contre les responsables.Plus tôt, en conseil des ministres, le Premier ministre avait déjà exprimé sa gratitude envers la population et ceux qui ont travaillé pour le rassemblement des scouts. Han Duck-soo avait tout de même ajouté que l’exécutif prendrait le temps pour une introspection.Une guerre des nerfs persiste toujours dans le monde politique. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, a souligné qu’il vérifierait désormais si le budget a été utilisé correctement. Il a critiqué ensuite la précédente administration, celle de Moon Jae-in, et la province de Jeolla du Nord pour avoir mal choisi l’emplacement du camp pour le rassemblement. Le Minjoo, la principale force de l’opposition, a, de son côté, indiqué que le gouvernement actuel devrait reconnaître au moins le manque de préparation de sa part. Il a aussi mis l’accent sur la nécessité d’effectuer une enquête parlementaire.