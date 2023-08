Photo : YONHAP News

La troisième semaine d’août au pays du Matin clair a démarré de manière couverte mais chaude.Les nuages ont occupé le ciel toute la journée, laissant échapper de légères averses, notamment dans l’ouest, sur l’île méridionale de Jeju et à Gangneung dans le nord-est dans l’après-midi. 5 à 40 mm selon Météo-Corée.Les températures ont, pour leur part, été élevées. A près de 25°C dans la matinée, le mercure a ensuite nettement dépassé les 30°C. Daegu et Busan ont enregistré 32°C, Séoul, Daejeon et Gwangju 33°C et Cheongju, dans la province de Chungcheong du Nord, 34°C, la maximale. Seule la ville de Gangneung est restée sous ce seuil, à 28°C.Dans ce contexte, les autorités ont émis des avertissements de vague de chaleur dans la plupart des régions du pays, à l’exception de la côte est.