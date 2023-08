Photo : YONHAP News

Le nombre de vues du clip « Permission to Dance » du groupe masculin sud-coréen BTS sur YouTube a dépassé les 600 millions. D’après Big Hit Music, sa maison de disques et agence de promotion, cet exploit a été réalisé, hier, à 4h21 du matin.Sorti en juillet 2021, « Permission to Dance » s'était propulsé directement en tête du classement Billboard Hot 100. « Tout le monde a le droit de danser comme il le veut, après une longue journée difficile », tel est le message qu’a voulu transmettre le septuor dirigé par RM.Les Bangtan Boys possèdent désormais 12 clips qui ont été visionnés plus de 600 millions de fois sur ce site d’hébergement de vidéos et média social.