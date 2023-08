Axios : les dirigeants sud-coréen, américain et japonais pourraient annoncer « les principes de Camp David »

Photo : YONHAP News

En amont d’un nouveau sommet entre les dirigeants sud-coréen, américain et japonais, les médias des trois pays continuent d’anticiper les décisions ou les engagements qui devraient être annoncés à l’issue de cette rencontre, prévue ce vendredi à Camp David.Cette fois, c’est Axios qui le fait. Selon le site d’information américain, qui a cité une source bien informée de l’entrevue, Yoon Suk-yeol, Joe Biden et Fumio Kishida publieront « les principes de Camp David », qui doivent définir les relations de leurs nations. Il est aussi possible que les trois leaders annoncent l’ouverture d’une ligne téléphonique directe entre eux ou encore des concertations obligatoires en cas de crise.Toujours d’après le média en ligne, la prochaine réunion est « le fruit de plusieurs mois d’efforts diplomatiques des Etats-Unis », et des officiels de l’administration Biden continuent de convaincre Séoul et Tokyo de se réconcilier avec leur passé.A ce propos, des responsables américains, cités par Reuters, estiment que si les USA et leurs deux principaux alliés d’Asie donneront leur accord à l’inauguration du téléphone rouge visant une communication efficace en cas de crise, la Corée du Sud et le Japon ne sont pas encore prêts à accepter la demande officielle d’y faire face ensemble.