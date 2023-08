Sondage : quatre sud-Coréens sur cinq ressentent de l’antipathie vis-à-vis de Pyongyang

Photo : KBS News

Les sud-Coréens ont majoritairement une opinion négative à l'égard de la Corée du Nord et éprouvent de l'inquiétude au sujet de la sécurité nationale. C’est ce que montre le dernier sondage sur les mentalités de la population concernant la réunification, réalisé par la KBS en amont du 15 août, jour de la libération de Corée, comme chaque année.Dans cette enquête annuelle menée auprès de 1 675 citoyens âgés de 19 ans ou plus, 82,3 % des interrogés ont affirmé avoir de l'antipathie envers le régime de Kim Jong-un, soit environ dix points de plus qu'il y a deux ans. Plus de la moitié des sondés se sont même déclarés « très antipathiques ».En outre, 75,2 % ont répondu éprouver de l'anxiété concernant la situation sécuritaire nationale, une proportion élevée de cinq points par rapport à l'an dernier et en constante augmentation au cours des trois dernières années.Interrogés sur la nécessité de la réunification, 51,3 % ont affirmé la souhaiter à condition qu'elle ne pèse pas trop sur leur pays. 17,3 % ont estimé que les deux Corées doivent impérativement être réunifiées.A la question portant sur sa réalisabilité, 71,3 %, soit quatre points de moins que lors de l’enquête de l'an dernier, ont répondu « possible », contre 28,7 % d'avis contraire. Cette dernière proportion est en hausse pour la troisième année consécutive. Elle a été de 22,7 % en 2021 et de 24,1 % l'année dernière.S'agissant des conditions préalables à la réunification, 41,1 % ont opté pour le règlement de la question nucléaire du pays communiste. Viennent ensuite l'instauration de la confiance sur le plan militaire (34,7 %) et la coopération économique bilatérale (34,2 %). Toutefois, 72,1 % se sont montrés sceptiques quant à la perspective de voir le dossier atomique de Pyongyang réglé, alors que 22,5 % se sont dits optimistes sur le long terme.Enfin, les résultats du sondage indiquent également que l'opinion publique est plutôt défavorable à la politique nord-coréenne menée par le gouvernement de Yoon Suk-yeol. 57,3 % ont dit la désapprouver contre 42,7 % qui sont en accord avec celle-ci.Cette enquête a été réalisée du 1er au 3 août. Le taux de confiance est de 95 % et la marge d'erreur, de plus ou moins 2,4 points.