Journée de la libération : Blinken adresse un message de félicitations aux sud-Coréens

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d'Etat américain a publié, hier, un message de félicitations destiné aux sud-Coréens qui fêtent aujourd’hui le « Gwangbokjeol » ou la Journée de la libération du pays du joug colonial japonais en 1945.Dans ce texte, Antony Blinken a tout d’abord réaffirmé la solidité de l’alliance Séoul-Washington qui célèbre cette année son 70e anniversaire. Tout en soulignant que les alliés partagent les valeurs communes, il a promis que les Etats-Unis allaient mener des efforts pour réaliser un véritable partenariat global avec la Corée du Sud et ce à travers l’élargissement des échanges humains, l’accroissement des investissements économiques ou encore la quête de la paix et la stabilité mondiales.Avant de conclure, le haut diplomate américain a ajouté qu’ensemble, les deux nations ont accompli beaucoup de choses et a déclaré s’attendre à ce que l’amitié Corée-USA perdure encore longtemps.