Trafic aérien : hausse annuelle de 79 % du nombre de passagers en juillet

Photo : YONHAP News

Les voyages en avion sont presque de retour à leur niveau d'avant COVID-19. En juillet, le nombre de passagers aériens a fortement augmenté pour atteindre 83,8 % de celui enregistré quatre ans plus tôt.Les chiffres sont parlants. A en croire les données communiquées aujourd’hui par le ministère des Transports, le mois dernier, les compagnies aériennes, sud-coréennes et étrangères confondues, ont transporté plus de 8,9 millions de personnes, en hausse de 79 % sur un an. 6,4 millions d’entre elles ont emprunté des vols internationaux. Leur nombre a ainsi été multiplié par 3,5 en glissement annuel. En toute logique, celui des passagers sur les vols domestiques a régressé de 18 % sur les douze derniers mois.Les professionnels du secteur s’attendent à ce que qu’en août, la fréquentation atteigne plus de 85 % de celle d’avant-COVID. Elle poursuivra son ascension, le gouvernement chinois ayant autorisé de nouveau la semaine dernière les voyages de groupe de ses ressortissants en Corée du Sud, et ce pour la première fois en six ans et demi.