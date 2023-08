Météo : les sud-Coréens célèbrent le Gwangbokjeol dans la chaleur

Photo : YONHAP News

Le 15 août, les sud-Coréens célèbrent le « Gwangbokjeol », ou la Journée de la libération du pays du joug colonial japonais en 1945.En ce jour férié, les températures ont été particulièrement élevées, couplées à une humidité pesante. Le ciel, pour sa part, a été majoritairement voilé. A 8h du matin, le mercure affichait déjà 26°C à Séoul et à Busan et légèrement plus à Daejeon, à Daegu et à Gwangju. Le soleil tape fort donc depuis l’aube et le taux d’humidité d’environ 70 % provoque un sentiment de moiteur désagréable.Cette chaleur matinale n’est pas anodine. En effet, depuis le départ du typhon Khanun, les nuits tropicales sont de retour. La nuit dernière, dans la capitale notamment, le thermomètre n’est pas descendu sous les 25°C.Dans l’après-midi, la canicule va s’intensifier. 33°C sur la majorité du territoire du pays, avec un pic à 34°C à Gwangju. L’île méridionale de Jeju enregistrera 31°C tandis que Busan atteindra 32°C. Une ville, cependant, sera fraîche. Il s’agit de Gangneung, dans le nord-est, où le mercure ne dépassera pas les 25°C. Explications à cela : de légères averses tomberont toute la journée.