Journée de la libération : Yoon déclare que le mouvement indépendantiste a permis la construction d’un pays libre et démocratique

Photo : YONHAP News

Le président de la République a déclaré que le mouvement des Coréens pour l’indépendance sous l’occupation japonaise avait servi de fondement pour la construction d’une nation libre et démocratique. Yoon Suk-yeol a tenu ces propos, ce matin, dans un discours prononcé lors de la cérémonie officielle marquant le 78e anniversaire de la libération de la Corée, qui a eu lieu au Grand auditorium de l'université Ewha à Séoul.Le chef de l’Etat a affirmé que les activités indépendantistes ont mené, après la libération de la péninsule, à la défense de la liberté en Corée du Sud contre le pouvoir communiste, puis à l'industrialisation et à la démocratisation du pays. Il a notamment comparé la situation au Sud avec celle du Nord, où le régime totalitaire et répressif persiste, plongeant la population dans la pire pauvreté.Le numéro un sud-coréen a également déclaré que Séoul et Tokyo étaient désormais des partenaires partageant des valeurs universelles et poursuivant des intérêts communs. Avant d'ajouter que les deux voisins pourraient contribuer ensemble à la paix et à la prospérité dans le monde en tant que partenaires de collaboration en matière de sécurité et d'économie.Cette cérémonie a réuni plus de 2 000 invités, dont des militants indépendantistes et leurs familles, des personnalités de l'Etat, des représentants des milieux politique, religieux et civil, ainsi que ceux d'ambassades de pays étrangers. Parmi eux figurait notamment Oh Seong-gyu, un patriote du mouvement antijaponais, qui est rentré avant-hier définitivement de l’archipel. Au cours de ces festivités, cent anciens militants qui ont grandement contribué à l'indépendance ont été honorés d'une récompense décernée par le gouvernement.