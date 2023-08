Yasukuni : Kishida envoie une offrande au sanctuaire controversé

Photo : KBS News

Pour les habitants du pays du Matin clair, le 15 août 1945 est le jour de la libération de la Corée de l’occupation japonaise. Pour ceux de l’archipel, la capitulation du Japon et la fin de la Seconde guerre mondiale.Selon l’agence de presse Kyodo News, le Premier ministre nippon a envoyé, ce matin, une offrande au sanctuaire Yasukuni situé à Tokyo. Y sont honorés plus de 2,4 millions de morts pour la patrie, dont 14 criminels de guerre de classe A durant la guerre du Pacifique. Cependant, Fumio Kishida ne prévoit pas de visiter le temple shintoïste pour rendre hommage, en personne, à ceux qui y sont vénérés. Depuis sa prise de fonction en octobre 2021, il s’est abstenu de faire le déplacement et a toujours envoyé des offrandes.Pourtant d’autres hommes et femmes politiques influents, notamment membres du Parti libéral démocrate, comme Koichi Hagiuda ou Sanae Takaichi, se sont rendus sur ce lieu controversé.Ces visites irritent bien évidemment les Coréens, du Sud comme du Nord, tout comme les Chinois. Car elles peuvent être interprétées comme soutenir les guerres d’invasion de Tokyo du passé.La réaction de Séoul ne s’est pas fait attendre. A travers un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a manifesté ses profonds regrets. Il a aussi appelé les responsables japonais à regarder l’Histoire droit dans les yeux et à se repentir.