Typhon Khanun : le président désigne deux zones sinistrées spéciales

Photo : YONHAP News

Le président Yoon Suk-yeol a désigné hier deux localités durement touchées par le typhon Khanun la semaine dernière comme « zones sinistrées spéciales ». Il s'agit du comté de Gunwi à Daegu, dans le sud-est du territoire, et d'un village du comté de Goseong dans la province de Gangwon, dans le nord-est.Selon le porte-parole du Bureau présidentiel de Yongsan, cette désignation est intervenue en urgence après une évaluation préliminaire des dégâts, effectuée suite à l'ordre du chef de l'Etat d'apporter rapidement un soutien aux sinistrés. Lee Do-woon a précisé que les enquêtes menées par le Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ) prennent normalement au moins deux semaines. L'exécutif devrait déclarer de nouvelles zones sinistrées spéciales une fois que le CDSCHQ aura terminé d'établir le bilan des dommages.Par ailleurs, le président de la République a inclus 20 agglomérations supplémentaires dans la liste des zones sinistrées spéciales établie suite aux récentes pluies diluviennes, qui en comptait déjà 13. Ces dernières se trouvent principalement dans la région de Chungcheong, dans le centre du territoire.Enfin, 15 autres localités, situées notamment dans la province de Gyeongsang du Nord, sont également concernées, en raison des dégâts occasionnés par les températures anormalement basses dans les fermes agricoles en avril dernier. C'est la première fois que des zones sinistrées spéciales sont désignées par le gouvernement pour des dommages agricoles, et non pas pour des catastrophes naturelles comme des inondations ou des incendies de forêt.