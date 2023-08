Corée-Canada : une exposition d’art technologique dédiée aux 60 ans des relations diplomatiques

Photo : YONHAP News

Un échange artistique s’organise à Montréal, à l’occasion des 60 ans des relations diplomatiques entre la Corée du Sud et le Canada. Le consulat général de la République de Corée a inauguré hier « Futur voyage : le temps de l’adaptation », en collaboration avec la Société des arts technologiques (SAT) basée dans la principale ville du Québec.L’exposition, qui se tiendra jusqu’au 20 août, met en lumière 11 œuvres d’art technologique de 18 artistes sud-coréens et canadiens, ainsi que deux performances artistiques. Les créations sont des pièces futuristes, nées de la combinaison entre l’art et la technologie de pointe comme l’intelligence artificielle ou encore la réalité augmentée.Lee Jae-wan, le consul général de Corée du Sud à Montréal, a déclaré espérer que cet événement fera la promotion des échanges et de la coopération bilatérale dans divers secteurs.