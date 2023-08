Nucléaire nord-coréen : Séoul, Washington et Tokyo se concertent

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères s’est entretenu hier en visioconférence avec ses homologues américain et japonais, en amont du sommet entre leurs dirigeants vendredi à Camp David aux Etats-Unis.Park Jin, Antony Blinken et Yoshimasa Hayashi ont soulevé plusieurs points et abordé des questions importantes pour les trois pays, et notamment la nécessité du renforcement de la coopération dans le domaine de la défense. Avec pour objectif, faire face à la Corée du Nord, ses armes nucléaires et ses provocations. Les trois hommes ont également discuté des circonstances actuelles liées à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.Au terme de cette réunion, le chef de la diplomatie japonaise a déclaré que les trois parties étaient satisfaites de voir leurs relations progresser. Il a ensuite ajouté que lui et ses homologues s’étaient une nouvelle fois mis d’accord pour dire qu’il était primordial de créer une zone indopacifique libre et ouverte afin de garantir la paix et la stabilité de la région. Hayashi a aussi indiqué que le sommet entre Yoon Suk-yeol, Joe Biden et Fumio Kishida sera une opportunité historique pour la coopération trilatérale.Par ailleurs, le secrétaire d’Etat américain a profité de cette occasion pour présenter ses condoléances au chef de l’Etat sud-coréen, suite au décès de son père. Ses interlocuteurs ont présenté, pour leur part, leurs condoléances à Blinken ainsi qu’aux habitants de Maui pour les nombreuses pertes humaines provoquées par les terribles incendies qui ont frappé Hawaï la semaine dernière.