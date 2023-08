Sommet Séoul-Washington-Tokyo : les USA s’attendent à une nouvelle ère de coopération

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d'Etat américain a déclaré mardi lors d’un briefing que le sommet entre Séoul, Washington et Tokyo, prévu ce vendredi à Camp David, marquerait une nouvelle ère de coopération entre les trois alliés.Antony Blinken a souligné que le sommet trilatéral surviendrait dans un contexte où la région et le monde entier sont confrontés à plusieurs concurrences géopolitiques, au changement climatique, à l’invasion de l’Ukraine ainsi qu’à la menace nucléaire. Il a indiqué que la Corée du Sud et le Japon étaient des alliés importants tant à l’échelle régionale qu’internationale. Pour lui, le renforcement de cette alliance contribuera à la paix et à la prospérité de l’Indopacifique et consolidera l’engagement américain à une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne.Le haut diplomate a prévu que les trois nations aboutiraient à des mesures puissantes visant à renforcer la sécurité lors du sommet à venir. Avant d’ajouter que leur coopération devrait être institutionnalisée et régularisée à divers niveaux.