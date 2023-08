Droits de l’Homme : Pyongyang proteste contre la demande de Washington de tenir une réunion à l’Onu

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a accusé les Etats-Unis d’avoir demandé au Conseil de sécurité des Nations unies d'organiser une réunion sur les droits de l’Homme dans son pays. Elle a défini l’appel de Washington comme une « violente atteinte à sa dignité et à sa souveraineté ».La KCNA, l'Agence centrale de presse nord-coréenne, a rapporté hier un discours de son vice-ministre des Affaires étrangères en charge des organisations internationales. Kim Son-gyong a critiqué cette demande, qui selon lui, démontre le côté hostile des USA envers son pays et le dysfonctionnement de l’organe exécutif onusien, sous la pression américaine.Le haut diplomate nord-coréen a souligné que Pyongyang répondrait fermement à tout acte hostile de Washington et protégerait la souveraineté et les intérêts de son peuple.Jeudi dernier, Linda Thomas-Greenfield, l’ambassadrice américaine à l'Onu, a annoncé à des journalistes que Washington avait demandé au Conseil de sécurité la tenue d’un rassemblement sur la violation des droits fondamentaux au nord du 38e parallèle. Avant d’ajouter qu’il s’agit d’une question étroitement liée à la paix et à la sécurité de la communauté internationale.