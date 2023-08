TIC : chute de 24,3 % des exportations de en juillet

Photo : YONHAP News

Les exportations sud-coréennes des biens en TIC ont chuté de 24,3 % en juillet par rapport au même mois de l’an dernier. Selon les données publiées ce matin par le ministère de la Science, le montant est estimé à 14,61 milliards de dollars. Il s’agit d’une baisse pour le 13e mois d’affilée.Par article, les semi-conducteurs ont vu leurs ventes à l’étranger dégringoler de 33,7 % le mois dernier sur un an, pour s’élever à 7,54 milliards de dollars. Quant aux écrans et aux téléphones portables, leurs exportations ont reculé de 5,4 et de 19,6 % respectivement. A 1,89 milliard et 720 millions de dollars.Le ministère a expliqué, pour sa part, que la baisse des exportations des produits des TIC avait progressivement ralenti depuis avril dernier.Côté importations, le volume a décru de 13,7 % en glissement annuel à 11,42 milliards de dollars. Les achats de puces électroniques se sont chiffrés à 5,18 milliards de dollars, en baisse de 22,8 %. Ceux d’écrans et de téléphones portables se sont rétractés, quant à eux, de 5,2 et de 28,2 %, respectivement.Les exportations et les importations de biens en TIC ont toutes deux chuté le mois dernier, entraînant un excédent commercial de 3,1 milliards de dollars.