La Marine participe au Pacific Partnership 2023

Photo : YONHAP News

Un navire de débarquement de la Marine sud-coréenne va participer pour la première fois à l’entraînement militaire commun du Pacific Partnership 2023 qui se tiendra du 21 août au 16 septembre aux Philippines et en Malaisie. Selon la Marine, le Cheonjabong, qui y prendra part, partira aujourd’hui, avec 180 hommes à son bord.Cet exercice se tient chaque année depuis le tsunami en décembre 2004 dans l'océan Indien. Objectif : fournir le soutien humanitaire nécessaire à la reconstruction des régions sinistrées, victimes de catastrophe naturelles.Bien que le pays du Matin clair y ait participé depuis 2007 sur un plan médical aux manœuvres, c’est la première fois qu’il contribuera à l'entraînement militaire commun, avec l’implication de soldats et de spécialistes civils. Le Cheonjabong sera chargé de 20 équipements de travaux sous-marin, ainsi que de 40 types de matériaux nécessaires aux exercices de réparation de dommages, et de support humanitaire.