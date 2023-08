Dissuasion nucléaire : Yoon laisse entendre une possible coopération avec Washington et Tokyo

Photo : YONHAP News

Le président de la République a suggéré une possibilité de former un corps consultatif entre la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon afin de discuter de la dissuasion nucléaire.Dans une interview accordée à Bloomberg et publiée aujourd’hui, Yoon Suk-yeol souligne que la communauté internationale ne reconnaîtra jamais la Corée du Nord comme une puissance nucléaire. Il explique que, même si Pyongyang essaie de maintenir son régime avec un arsenal atomique, le développement d’armes nucléaires et balistiques provoquera plutôt un isolement et des crises sur son territoire.Lors de la cérémonie tenue mardi pour célébrer la Journée de la libération, le chef de l’Etat a déclaré que son gouvernement travaillerait main dans la main avec la communauté internationale afin de ramener le royaume ermite à la table du dialogue.Toujours dans son entretien, le président Yoon indique aussi que Séoul est ouvert à une coopération avec Washington et Tokyo en matière de dissuasion nucléaire. En cas de création d’un corps consultatif trilatéral, son but serait de renforcer la réaction des trois nations face à la menace atomique nord-coréenne. Cependant, cette nouvelle entité pourrait être considérée comme un moyen visant à contrôler la Chine.Le Bureau présidentiel de Yongsan a prévu plus tôt qu’aucune mention ne serait faite sur l’empire du Milieu dans le communiqué commun publié après le sommet trilatéral, prévu le 18 août, à Camp David aux USA.A la question de savoir les moyens d’atténuer les risques liés aux chaînes d’approvisionnement, notamment avec Pékin, le numéro un sud-coréen a répondu que Séoul partagerait des informations concernées et établirait un système d'alerte avec Washington et Tokyo. Il s’est montré toutefois prudent face aux restrictions sur les exportations vers le continent chinois.