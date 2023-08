Corée du Nord : deux bus transportant des taekwondoïstes traversent la frontière avec la Chine

Photo : YONHAP News

Deux autocars ont été détectés en fin de matinée en train de traverser la frontière entre la Corée du Nord et la Chine. En effet, en provenance de la ville nord-coréenne de Sinuiju, ils ont traversé le pont ferroviaire Amnok pour se diriger vers la ville chinoise de Dandong.L’identité des personnes à bord n’a pas encore été confirmée, mais d’après des sources bien informées sur Pyongyang, il est probable qu’il s’agisse d’athlètes qui vont participer aux prochains Championnats du monde de taekwondo de la Fédération internationale de taekwondo (ITF). Cette compétition est prévue, du 19 au 26 août, au Kazakhstan. On savait déjà que le royaume ermite y dépêcherait une délégation forte de 100 membres.Le régime de Kim Jong-un a-t-il ainsi rouvert ses frontières ? Rappelons que depuis l’éclatement de la pandémie du COVID-19 dans l’empire du Milieu, en janvier 2020, il avait complètement verrouillé ses portes et interdit tout échange humain avec les pays étrangers.